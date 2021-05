Tak už je to tady - 8. května otvíráme! Už se nemůžeme dočkat, až muzeum díky vám, návštěvníkům, zase ožije. Na prohlídku městského gotického opevnění, výstav a expozic vás zve Městské muzeum a galerie v Poličce.

Žižka před branami. | Foto: Městské muzeum a galerie Polička

Naše muzeum otevře v sobotu 8. května, a to jak prostory muzea, tak Městské gotické opevnění. Těšit se můžete na dotykovou výstavu Žižka před branami k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky plnou válečné zbroje, dámských gotických šatů, hravých aktivit i vyrábění a také na Hrátnici aneb Hravou radnice, interaktivní hernu pro chytré hlavy i šikovné ruce.