Před 52 lety založil Sokol Morašice. Kamarádi na něj dodnes vzpomínají

Je to již 52 let, co založil v Morašicích Sokol - oddíl kopané. Každý rok kamarádi vzpomínají na zakladatele Ladislava Tobka z Lažan u Morašic. Vždy dají k jeho hrobu květiny a zapálí svíčku, jako symbol tiché vzpomínky na něho. Za vzpomínku zakladatele Sokola Morašice děkujeme panu Janu Hendrychovi.

