Opět netradiční bude letošní divadelní sezona v Tylově domě v Poličce. Pro diváky jsou v rámci jednoho divadelního abonentního cyklu v nabídce pouze tři divadelní hry. A to v podání souborů Klicperova divadla v Hradci Králové, Divadla v Řeznické a Divadla Palace z Prahy.

V současné době se domlouvají náhradní termíny nového abonmá. Pracovníci Tylova domu upozorňují, že stávajícím abonentům budou zasílat nabídku předplatného až v momentě, kdy budou domluvené náhradní termíny divadelních her. Prodej abonentních průkazů bude zahájen, až bude jasné, kdy dojde k obnovení běžného provozu poličského Tylova domu.

Sezóna 2021

K O Č I Č Í H R A

K l i c p e r o v o d i v a d l o H r a d e c K r á l o v é

První ze tří inscenací je proslulá tragikomedie Kočičí hra maďarského dramatika Istvana Örkenyho s Jitkou Smutnou a Zorou Valchařovou-Poulovou v rolích stárnoucích sester Erži a Gízy, jejichž život dělí železná opona. Životní příběh dvou nejkrásnějších dívek z městečka Leta, okresu Szolnok, které se pokusí zachovat si svůj nezdolný optimismus,

sesterskou blízkost a vášnivou touhu po životě, který sice není vždy jednoduchý, ale rozhodně stojí za každé trápení! Inscenaci režíruje autorka adaptací a divadelních her Tereza Karpianus.

O D V O L Á N Í

D i v a d l o v Ř e z n i c k é

Dále se můžete těšit na divadelní hru Odvolání amerického dramatika s italsko-irskými a rusko-židovskými kořeny Billa C. Davise. Režie se ujal herec Miroslav Táborský, který se současně představí v roli kněze Farleyho. Roli rebelujícího studenta katolického semináře si zahraje mladý herec známý z mnoha filmů, pohádek i divadelních rolí, Filip Cíl. Hra je

propracovanou studií charakterů, ale oplývá i komickými situacemi, které její apel nijak nesnižují, naopak zdůrazňují hlavní téma a myšlenku, a to je osobní odvaha každého z nás.



P E N S I O N P R O S V O B O D N É P Á N Y

D i v a d l o P a l a c e

Třetí divadelní hra, kterou uvedeme v rámci abonmá, je legendární komedie Pension pro svobodné pány irského spisovatele a dramatika Seana O’Caseyho. Tento ztřeštěný kousek je známý především filmovým divákům v úpravě Jiřího Krejčíka z konce šedesátých let s hvězdným obsazením Iva Janžurová v hlavní ženské roli a Josef Abrhám s Jiřím Hrzánem v rolích nájemníků pensionu. V režijním pojetí herce Jaromíra Dulavy se těchto rolí zhostí mladá herecká generace. Těšit se můžete na pohybové eskapády „svobodných pánů“ Patrika Děrgela a Lukáše Příkazkého.

(sáň)