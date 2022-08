V rámci pokračujících prací na přestavbě nádraží lze nyní zhlédnout alespoň zdejší expozici uvnitř budovy. Otevřeno bude v sobotu 27. srpna od 10.00 do 15.30 hodin. Venkovní expozice zůstávají pro letošní rok zcela nepřístupné. Pardubický spolek historie železniční dopravy, který muzeum provozuje už dvacet dva let, se omlouvá za neupravené okolí a ztížené podmínky. Přeci jenom je to těsné sousedství stavby, které přináší mnoho omezení. Samotné rosické nádraží se velmi změnilo, tak neváhejte a přijďte se podívat. Setkání zahradních železnic je z technicko právních důvodů odloženo na září. Sledujte internetové stránky spolku www.motoracek.cz nebo FB museum.rosice.