Ochotnický spolek J.V. Kryšpína uvádí v letošním roce 2 představení. Komedie s lehce detektivní zápletkou „Slavičí dům“ měla premiéru 2.3. a reprízu bude mít v sobotu 23.3.2024 v 19 hodin v divadelním sále Sokolovny v Bystrém. Hra vás přivede do prostředí soukromého sanatoria, jehož hlavní lékař dbá zejména na diskrétnost.

Pozvánka na divadlo do Bystrého | Foto: Petr Staňa

Autorka Erika Suchanová vykreslila lehkou nadsázku s prvky skutečně možných životních situací, v nichž použitý humor neuráží, ale je zdrojem pobavení. S touto hrou se ucházíme o účast v XIX. ročníku krajské postupové přehlídky venkovských divadelních souborů pro Pardubický kraj v Brněnci a zahrajeme ji také na podzim v Poličce na nesoutěžní přehlídce amatérských souborů Zákrejsova Polička.

Druhé představení, na které bychom vás chtěli pozvat je pohádková komedie pro děti i dospělé „Co se děje v trávě, aneb kterak paní Cvrčková slavila narozeniny“ autorky Gabriely Nogové. V představení hrají dospělí i dětští herci, čímž si chce soubor vyzkoušet práci s dětmi a poskytnout jim možnost být ve hře aktivní.

Premiéru předvedeme v neděli 7.4. 2024 ve 14 hodin opět v divadelním sále Sokolovny v Bystrém. Toto představení budeme hrát i pro mateřské školky z okolí a pro žáky 1. stupně naší základní školy.

Ochotnický spolek J.V. Kryšpína se stále rozrůstá a je třeba poděkovat všem, kteří se svým nasazením snaží divadlo v Bystrém udržet. Není to úplně snadné, protože časová vytíženost členů je velká, a my se od září do února se musíme věnovat zkoušení.

Divadlo však nepotřebuje jen herce, ale také ty, které není na scéně vidět a bez nichž by nebylo možné hrát. Zvukař a osvětlovač, důležitá nápověda, výrobci kostýmů a kulis. My jim říkáme „černý tým“, protože mimo jiné stěhují kulisy během představení a musí být co nejméně vidět. Zatím se zdá, že nadšení pro hru a těšení se na ohlas diváků nám pomáhá táhnout tu divadelní káru již 5. sezónu a máme z toho radost.

Za finanční podporu musíme poděkovat městu Bystré, za morální podporu všem, kteří na naše představení přijdou a baví se. Rozesmáté tváře v hledišti jsou pro nás všechny tou největší odměnou a věřte, že máme pokaždé strach, jestli jsme se trefili!

Za Ochotnický spolek J.V. Kryšpína

Jiřina Leinweberová