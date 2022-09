Městské muzeum a galerie ve Svitavách zve na workshop plstění, na kterém se budeme zabývat výrobou loutek na prst či větších figurek a panenek, zajímavě vypadají ptáčci i jiná zvířátka. Vyrobené předměty se hodí jako hračka nebo jako krásná dekorace. Nabízíme poslední volná místa na termín 10. září 2022 od 8 do 16 hodin za loňské ceny. V ceně 700 korun dospělí a 600 korun děti do 15 let je vše potřebné včetně oběda a kávy či čaje. Další workshopy jsou již z důvodu navyšování vstupních nákladů plánovány za vyšší ceny.