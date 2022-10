Může chytit kapr blechy? Má bolen nějaké bolení? Jak dlouhý je jepičí život? Půjčí vám vodní beruška svoji tečku? Rybník je místo, kde se to pozoruhodnostmi jen hemží! A ten muzejní bude navíc plný různorodých aktivit! Máte-li rádi přírodu a zejména tu kolem rybníků, zavítejte na výstavu Rybník … místo, kde to žije!, která bude zahájena 23. října 2022 a potrvá až do konce roku.