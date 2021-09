V neděli 12. září jsem Vás jako hlavní pořadatel Běhu naděje pozdravil již počtrnácté. S radostí říkám, že tento Běh dosáhl v našem městě plnoletosti. Tomuto projektu se tedy věnuji již 18 let. Mnozí z Vás, ať už jako pořadatelé, účastníci či zástupci města, touto cestou prošli se mnou, konkrétně i současný pan starosta Jaroslav Martinů. Za to jim všem patří obdiv a moje díky.

Navazujeme na poselství Terryho Foxe, který se jako mladík vydal na maraton naděje. Letos v červnu již uplynulo 40 let od smrti možná největšího kanadského atleta. První Běh na počest tohoto velikána se konal skoro na den přesně (13. září 1981) před čtyřmi desítkami let. Nultý ročník na našem území proběhl již v roce 1992, poslední v roce 2007 jako patnáctý. V našem městě jsem stál v čele organizátora poslední čtyři roky, kdy jsem navázal na pořadatelství DDM.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.