Místostarostka obce Pohledy Petra Etzlerová nám poslala fotku výstavy k bohužel nekonanému Halloweenu. Scenérie je k vidění před obecním úřadem v Pohledech.

Výstava dýní v obci Pohledy. | Foto: Foto: Etzlerová Petra

Léto již předalo svou vládu podzimu. Ročnímu období, které mnoho z nás nemá rádo pro jeho ponurost, mlhavost a jakési přípravě přírody k zimnímu spánku. Letošní podzim je o to smutnější, že je ovlivněný koronavirovou pandemií. Lidé nemohou do zaměstnání, děti do škol, nekonají se sportovní zápasy, kulturní akce. Ani nám se toto omezení bohužel nevyhnulo. Ačkoliv jsme měli připravenou na sobotu 31.10. 2020 velkou halloweenskou akci, museli jsme ji velice neradi - vzhledem k nouzovému stavu a nařízením vlády - zrušit.