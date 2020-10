PODĚKOVÁNÍ: Rodina řidičky děkuje hasičům i záchranářům

Ve středu 30. září se stala na silnici u Budislavi vážná dopravní nehoda. Na silnici směrem do Poříčí havarovala řidička s osobním autem a narazila do stromu. Hasiči ženu ze zdemolovaného auta vyprostili a vrtulník ji transportoval do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podle hasičů z Budislavi to byl náročný zásah, několik minut byla místní jednotka na místě sama.

Vážná nehoda se stala ve středu odpoledne v Budislavi. | Foto: HZS Pardubického kraje