Oblastní kolo mistrovství středních a základních škol v logické hře piškvorky se konalo minulý týden v centru Fabrika ve Svitavách. Zúčastnila se gymnázia ze Svitav, Jevíčka a Poličky, dále pak SSOŠ Trading Centre Litomyšl a VOŠ a SPŠ Litomyšl. Atmosféra byla v prvních kolech velice uvolněná a příjemná, avšak později se ukázala bojovnost a soutěživost hráčů. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin (A a B), týmy ve skupině A si vedly velice vyrovnaně a po odehrání skupinové fáze, měly tři týmy bodovou shodu a díku vzájemným zápasům se do čela postavil tým Lobotomové. Skupina B byla mnohem jednoznačnější a do play-off pak postoupili jako favorité Pyshkworkeři.

V play-off jsme se setkali se dvěma remízami, takže musely rozhodnout silné povahy, které šly do rozstřelu. Tak prohrál tým Lobotomové v semifinále proti týmu Holomci a Pařhnáti, kteří nedokázali přemoct své rivaly z Jevíčka. Samotné finále a boj o třetí místo dopadl podle představ, kdy favorit Pyshkworkeři dokázal přemoct tým Holomci a Lobotomové si poradili s Pucany. Výherci oblastních turnajů postupují do do turnajů krajských. Nakonec se ti nejlepší ze všech krajů přijedou 8. a 9. prosince poprat o mezinárodní titul mistra v pIšQworkách na Grandfinále do Brna.

Marie Juchelková