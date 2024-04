Okres Svitavy, který vznikl v roce 1960, je z hlediska nářečního velmi specifický. Na jedné straně Jevíčsko s moravským dialektem a na druhé straně Litomyšlsko a Poličsko s východočeským nářečím. Jak se mluví (mluvívalo) na Malé Hané tedy kol Jevíčka uvádí následující ukázka.

Pavel Kyselák: Nářeči a škola | Foto: Pavel Kyselák

No ja, ve škole sme v šedesátéch letech minotyho stoleti mosele mlovit spisovně. A tož našim nářečim sme kecale jenom meze sebó. Každé mlovil tak, jak mo zobák narustl a jak ho to doma nohočele a co všecko vodposlechl na dědině. Šobiřáci jezdile z vrško přes les zvané Lópežnik. Někde si z nás dělale srando, že ho nich se neřiká voda, ale oda…

Na svym si ale trval náš milé spoložák Pepek Skřipské. (Dé mo Pán Buh lehky spočinoti.) Bel to jeden ze senku bévalyho jaroměřeckyho sedláka. Kdež přešil do sborovně, tak misto spisovnyho pozdraveni řekl automaticke: Dobré deň.

E na školnim véletě náš milé Pepa nezapomněl na svó rodnó řeč. V osmé třidě jsme jele na vélet do západočeskéch lázni. Na karlovarské kolonádě pučovale kaléške, abe návštěvnici mohle vochotnat mistni léčivé prameň. A tak sme spisovnó češtěnó žádale vo kaléšek. Jenom spoložák Pepa, kdež přestópil před vokynko, ve své rodné řeče bezelstně zažadonil: „Pani, pučte mně take kaléšek“. Pravda, tenkrát sme vod něho rychlo prchale… Ale dnes ož se za naše malohanácky nářeči nestedime. Ba navopak.

Ve škole sme jedině v hodině zpěvo zborově na konco hodine zpivale „bodovatelskó“ pisničko:

Zabijeme staró kozo,

poďme, stará, do kolchozo.

Hojaja, hojá, hojaja, hojá…

Dál si to ož nepamatojo a na potvoro ani moja milá jevičská tetička Mařka, kerá mně povidala: „Te kluko hlópé, copak si v méch letech mužo všecko pamatovat?“

P.S.

A kdo si to vodrhovačko pamatoje celó, tož ať si to dozpivá.

Pavel Kyselák, člen Obce spisovatelů ČR