Pavel Kyselák a setkání s arcibiskupem

Čtenář reportér

O pravdivosti titulku známé písničky Život je jen náhoda jsem se přesvědčil zcela nedávno. Šel jsem přes pražské Karlovo náměstí (tzv. „Karlák“) směrem do podchodu se vstupem do metra. A koho tu nevidím – známou osobnost. V ruce držel papírek, popošel pár kroků vpřed a zase zpátky. Patrně na někoho čekal. Ještě jednou jsem zbystřil svůj zrak a opravdu: byl to arcibiskup pražský a 25. primas český Jan Bosco Graubner.

Pavel Kyselák a setkání s arcibiskupem | Foto: Pavel Kyselák

Nedalo mi to a pokorně jsem ho oslovil. Vlídně mě přijal a zeptal se mě, odkud jsem. A tak jsem mu sdělil, že pocházím z Jaroměřic u Jevíčka, kde na kopci Kalvárii se nachází známé poutní místo. A hned si pan arcibiskup tento areál vybavil ze své paměti. Vždyť rovných třicet let sloužil coby 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Přičemž farnost Jaroměřice u Jevíčka patří pod Děkanát Svitavy coby územní části arcidiecéze olomoucké, provincie moravské. Sám se zmínil o tom, jaké větší stavební úpravy v tomto poutním areálu proběhly i nadále probíhají: v kněžské rezidenci (faře), na niž navazuje tzv. zpovědní kaple s boční loretánskou kaplí. V tamním farním kostele Povýšení svatého kříže proběhla oprava varhan. Vzpomínání Pavla Kyseláka: Randolph Já jsem si zase vzpomenul, že před jedenácti lety celebroval slavnostní mši při příležitosti výročí 300 let od slavnostního vysvěcení kostela Povýšení Svatého Kříže. S tím, že uvnitř kostela byla zároveň instalována pamětní deska s jeho jménem (viz foto). Na to mi odpověděl, že událostí je mnoho, a tak si bezprostředně nevzpomíná. Zalistoval jsem poté ve svém archivu a poslal jsem panu arcibiskupovi fotografie z uvedené slavnostní mše včetně fotky oné pamětní desky. Záhy mi přišla od pana arcibiskupa odpověď: Vážený pane Pavle, díky za oživení mé paměti! Srdečně zdraví +Jan Pochopitelně, že jsem toto krátké mimořádné setkání se vzácnou osobností záhy sdělil mé jevíčské tetičce Mařce, místní zasloužilé farnici. Ostatně i ona několikrát do roka na Kalvárii zajde. V místní hantýrce se říká, že jde na kopec. Pavel Kyselák