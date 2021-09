Parní lokomotiva potěšila železniční nadšence na Svitavsku

V polovině září uplyne 125 let od příjezdu prvního vlaku do Poličky. Výročí připomněla sobotní akce. Uskutečnily se jízdy zvláštních vlaků s parní lokomotivou mezi Borovou u Poličky, Poličkou, Svitavami a Českou Třebovou. Příjezd parní lokomotivy do Svitav a její cestu krajinou zachytil Lukáš Janele.

Parní lokomotiva na Svitavsku. | Foto: Lukáš Janele