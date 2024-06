Oslava 70.let od výstaby sportovního areálu Slavoje Cerekvice u Loučné

autor externí

Dnes je to již 70 let, co se pár sportovců v cerekvickém cukrovaru rozhodlo vybudovat sportovní areál u Loučné. Starší fotbalisté zavzpomínali na začátky Slavoje, dříve snad Sokola. Proběhly zde atletické závody zdejší ZŠ Cerekvice, která se v celostátním kole umístila na 1. místě, a tak bylo co oslavovat. Jednou z hlavních oslav bylo otevření více účelového hřiště na míčové hry nahoře nad fotbalovým hřištěm.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Oslavy 70.výročí vybudování areálu Slavoje Cerekvice | Foto: Jan Hendrych

Předvedli se i zdejši hasiči s utokém s vodou na terč za velké účasti hráčů. Hlavní udalostí však bylo utkání "LEGEND" Cerekvického fotbalu. Celé odpoledne probíhala tombole, kde skoro každý vyhrál, co bylo cen od sponzorů. Jináč asi jako všude jinde se opekala kýta s prasátek. Večer mělo být vydražování podepsaných drasů a překvapení, o které se postaral DJ Martin. P.S. Jan Hendrych