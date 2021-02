Naše novinka seniorům přinese vzpruhu po náročném covidovém období, nám připraví zajímavé výzvy a handicapovaným pomůže získat práci. Vizí projektu sociálního podniku je vytvářet přátelské pracovní prostředí pro osoby znevýhodněné na trhu práce a přinášet seniorům sortiment kvalitních pobytů v lázních a jiných ozdravných pobytů. S ohledem na jejich specifické potřeby, zdravotní stav a finanční možnosti. Senioři se tak můžou těšit na zájezdy nejen po Čechách a Moravě, ale také na Slovensko.

Specifický tak bude projekt Hurá do lázní tím, že zajistí seniorovi jistotu a bezpečí při “výpravě“, na kterou by se jinak sám nevydal. Vypravovat budeme autobusy se zdravotníky, animátory a průvodci, kteří budou živoucím zázemím seniora, jež se rozhodne vyjet do neznámého prostředí i přes své zdravotní omezení, vysoký věk nebo neznalost místa. V plánu máme zajistit vedle procedur také program, jehož cílem bude seznámit naše seniory s místní kulturou, přírodou, pobavit se a potkat nové kamarády. Více informací na webu https://huranavylet.cz/.

Tomáš Martinek