V kategorii mužů byla situace jasná, jelikož obhájce titulu Široký Důl měl před závodem nedostižný 28 bodový náskok před Pomezím B a Sychotínem. Právě tyto týmy se představily hned ze začátku startovní listiny. Pomezí B hned ze začátku chybovalo a dalo velkou šanci Sychotínu, který ji beze zbytku využil.

Nejrychlejším útokem dne 17,27 se Sychotín ujal vedení, které už do konce nepustil. Tím si zajistil celkové druhé místo v seriálu. Pomezí B po parádní sezoně s minimem chyb obsadilo celkovou bronzovou příčku. Obhájce titulu Široký Důl obsadil v závodě čtvrté místo a s obrovským náskokem zvítězil v celkovém pořadí. Pro Široký Důl to bylo už desáté vítězství za osmnáctiletou historii okresní ligy a čtvrté vítězství v řadě. Na posledním závodě pak na stupních vítězů doplnili Sychotín muži z Hartmanic, kteří obsadili druhé místo a Sádek A, pro který to bylo první pódiové umístění sezony. O celkové čtvrté místo pak proběhl ještě velký boj, ze kterého vzešly vítězně týmy Zderazi, když čtvrté místo obsadila Zderaz B a páté místo Zderaz A.

V kategorii žen byla situace ještě jasnější, když Nedvězí drželo před tímto závodem neuvěřitelný náskok 39 bodů, což je, při maximálním možném zisku 15 bodů z jedné soutěže, úctyhodný náskok. V závodě v Květné ale děvčata poprvé dala šanci jiným družstvům, když poprvé za letošní ročník ligy nestála na stupních vítězů. Na jejich radosti z třetího titulu za sebou to ale nic nezměnilo. Souboj o celkové druhé a třetí místo mezi sebou svedla děvčata z Oldřiše a Kamence A. Kamenec ale hned ze začátku hodně chyboval a pro Oldřiš už nebyl si druhé místo pohlídat průměrným časem 20,46. Závod měl tím pádem nejpřekvapivější stupně vítězů v sezoně. Na třetím místě skončily Hartmanice s časem 18,79, když o jejich třetím místě rozhodl až rychlejší sestřik na druhém terči. Čtvrtá skončila se shodným časem děvčata ze Širokého Dolu. Druhý skončil Přívrat (UO) za 18,13, který mohutně dotahoval a nakonec i útočil na bednu v celkovém hodnocení. Obrovské překvapení si totiž schovalo na konec Předměstí. Ačkoli děvčata letos ani jednou nestála na stupních vítězů, tak v Květné předvedla bezkonkurenční výkon zakončený časem 17,85. Tím dala i konečnou podobu celkovým výsledkům v kategorii žen.

V kategorii seniorů pak došlo k překvapivému zvratu, když byly radou ligy družstvu z Harmanic odebrány body z předešlých sedmi závodů. Stalo se tak z důvodu soustavného a závažného porušení pravidel okresní ligy. Tím pádem proběhl souboj o vítězství mezi družstvy Oldřiše a Desné. Oldřiš předvedla na těžké dráze výborný čas 16,00 a vše bylo rázem jasné. Desná neméně kvalitním časem 16,14 skončila druhá a stejné umístění Desné patří i v celkovém hodnocení. Třetí v tomto závodě pak skončili veteráni z Hartmanic. V celkovém hodnocení pak první trojici doplnili veteráni z Perálce.

Jakub Paulíček