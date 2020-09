V sobotu se uskutečnilo už sedmé kolo hasičské ligy.

Okresní ligu hasičů ovládly ženy z Nedvězí | Foto: Vendula Nováková

V kategorii mužů hned ze začátku překvapilo Pohodlí, když se jim podařilo zlepšit sezonní maximum na 17,52. Chvilku po nich si připsalo další sedmnáctku Pomezí A za 17,54. Souboje o nejvyšší příčky měly ale ještě přijít. Jako jedenáctý se na start postavil Široký Důl A, vedoucí tým ligy. Po problémech s technikou na základně přišla i chyba na koši, takže výsledný čas se zastavil na hodnotě 17,15. Bylo jasné, že je to hozená rukavice pronásledovatelům, kteří své šance hned využili. Hned po Širočácích se na start postavil Sychotín A, který zde dal loni rekord okresní ligy 16,29. I letos si kluci přivezli parádní formu a skvělý útok zastavili v čase 16,48 a připsali si nejlepší čas letošního ročníku okresní ligy. Do třetice všechno dobrého předvedlo Pomezí B, které si připsalo také šestnáctkový čas 16,93. Na první trojku zaútočil ještě Široký Důl B, ale své áčko o jedinou setinu nepřekonal a zapsal si 17,16. Do konce závodu pak padla už jen jedna sedmnáctka a to v podání Hartmanic 17,41. Vítězem se stal tedy Sychotín, druhé Pomezí B a třetí Široký Důl A. Dva závody před koncem vede Široký Důl A. Druhé je Pomezí B a třetí Sychotín.