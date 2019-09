Krásné počasí přivítalo na 50 družstev. Bylo o co bojovat, jelikož v žádné kategorii nebylo o vítězi jasno. Dráha v Květné je ale známa svojí nevyzpytatelností a tuto svoji pověst potvrdila i letos.

Nejdříve šli na start muži. Hned se startovním číslem tři se na start postavil Široký Důl A, prozatím vedoucí tým ligy. Širokodolští běželi svůj útok velmi opatrně a prakticky bez chyby. Jeden z terčů se zastavil na hodnotě 17,78, ale ten druhý až na čase 21,53 a bylo zaděláno na pořádné drama. Pomezí A hned po tomto útoku předvedlo také pěkně rozběhnutý útok, který ale opět zakončily až sestřiky v čase 19,45. Tímto útokem si kluci pojistili celkové třetí místo v hodnocení ligy.

Vítr a slunce

Bylo jasné, kde se bude dnes rozhodovat. Mírný vítr v kombinaci se sluncem přesně způsobil, že proudaři stříkali prakticky naslepo a na každém útoku to bylo vidět. S osmičkou se představilo zderazské béčko. To bojovalo v početné skupině o 4. místo v lize. Jejich útok skončil časem 20,63 a v tu chvíli asi nikdo nevěřil, že tento čas bude na celkové čtvrté místo stačit. Opak byl ale pravdou, protože postupně odpadávali další konkurenti ze stejného důvodu. Zderaz A dala 29,87, Nedvězí 21,53, Perálec 29,22 a Hartmanice 24,83. Velmi divoký závod čekal tedy na své rozuzlení až do samého závěru. Kluci ze Zderazi C měli vše ve svých rukou. V případě vítězství by se stali celkovými vítězi ligy. Ale podmínky byly opravdu velmi těžké. Opět útok rozběhnutý bez chyby a na jiném závodě by z toho byl určitě parádní čas. V Květné ale vše dopadlo tak jako u ostatních. První terč dole za 17,18 a druhý terč sražen až za 23,66. I tak si kluci zajistili krásné druhé místo, což je pro tento mladý tým bezesporu úspěch.

Tento divoký závod tak naprosto překvapivě vyhrálo družstvo z Přívratu za 18,59, druhé místo si odvezli muži z Oldříše za 19,05 a třetí skončil Perálec B za 19,07. Celkově výsledky ligy jsou pak takové, že potřetí za sebou zvítězil Široký Důl A (197 bodů), druhá skončila Zderaz C (178 bodů) a třetí Pomezí A (167 bodů).

V kategorii žen hned se startovním číslem jedna nastoupily vedoucí závodnice z Nedvězí. Opět krásný útok a na jednom terči 17,24, ale na druhém až 20,99 a opět bylo zaděláno na drama. Se čtyřkou nastoupila Polička, která si s danými podmínkami poradila velmi dobře za 18,87. No a hned po nich děvčata z Kamence A, která potřebovala závod vyhrát, aby mohla slavit celkové vítězství. Ale opět bych se jen opakoval, první terč by stačil 18,17, ale druhý sražen až v čase 21,82. A o vítězkách bylo rozhodnuto. Kamenec B pak potvrdil svoji dobrou formu na konci sezony a nejlepším časem dne 18,44 si pojistil celkové čtvrté místo v seriálu.

Pod dvacetivteřinovou hranici pak šla už pouze děvčata z Bohuňova, která si tím pojistila třetí místo v celkovém hodnocení ligy. Závod tedy vyhrál Kamenec B za 18,44, druhá Polička za 18,87 a třetí Bohuňov za 19,76. Celkově tak obhájila titul děvčata z Nedvězí (105 bodů), druhé místo Kamenec A (97 bodů) a třetí Bohuňov (87 bodů).

V kategorii veteránů potvrdili svou dominanci veteráni z Hartmanic, kteří dali 17,04 a pojistili si tím první místo v lize. Druhý skončil Sádek za 18,85 a pojistil si tím celkové druhé místo. Třetí v závodě skončila Oldřiš, která si celkově odnáší čtvrté místo a ani poslední místo na závodě v Květné už nezměnilo nic na tom, že celkově třetí v této kategorii skončila Desná.

Celkové vyhlášení ligy se uskuteční 8. listopadu v Sádku u Poličky.

Jakub Paulíček