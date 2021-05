Turistům je k dispozici „Městský okruh“, který si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s některými úseky bohaté historie města, představit jeho památky a vzpomenout na některé významné osobnosti spjaté s Jevíčkem.

Kašna na Palackého náměstí. | Foto: Stanislav Sáňka

Kdo rád poznává místa ve svém okolí, může si udělat výlet do Jevíčka. Město bylo založeno v první polovině 13. století na důležité obchodní stezce vedoucí z Olomouce do Prahy v souvislosti s kolonizací tohoto území. Nejstarší zmínka o městě je uvedena v listině českého krále Václava I. z roku 1249. Listinou z roku 1258 povýšil Přemysl Otakar II. Jevíčko na město královské s právem magdeburským a právem mílovým. Jevíčko si práva královského města podrželo do roku 1499, poté se v jeho držení vystřídalo několik šlechtických rodů.