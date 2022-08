Srdečně zveme na tradiční festival tetování který se bude konat v prostorech Congress Centra v Atrium Paláci v Pardubicích, za účasti více než 35 českých i zahraničních umělců, kteří budou přímo na místě tetovat a zároveň soutěžit o to nejlepší dílo. Takovou podívanou můžete vidět v našem kraji jen jednou za rok a nejen to. Budete mít možnost zhlédnout vše, co se týká trvalého tetování, od návrhu motivu až po samotnou realizaci a následné předvedení před odbornou porotou, která ocení ty nejlepší práce a také si můžete dát tetování na místě i udělat.