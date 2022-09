V rámci dnů evropského dědictví jsou nejen na památkách nachystané speciální akce pro veřejnost. Správa hradu Svojanov má pro výletníky speciální nabídku, při které navíc ještě ušetří. „Na víkend 10. a 11. září jsme nachystali prohlídky, kdy si za cenu jednoho okruhu mohou prohlédnout celý hrad. Návštěvníci, pokud budou chtít kombinaci romantického okruhu A a středověkého okruhu B, zaplatí pouze za okruh A, tedy polovinu,“ upřesňuje kastelán hradu Miloš Dempír. Za polovinu peněz si tedy výletníci mohou prohlédnout celý hrad. Hradní palác je stylizovaný do 19. století, kdy se na hradě naposledy žilo. Středověký okruh je zavede do nejstarších částí hradu, to znamená do středověkých sklepení, která jsou opředená legendami a pověstmi. Podívají se rovněž do mučírny, aby si představili, jak se v dobách minulých při výsleších běžně využívalo právo útrpné. Navštíví i dům zbrojnošů, aby se podívali, jak žila hradní posádka.

To však ještě není všechno. Hned o následujícím víkendu, tedy 17. a 18. září, je nachystaný doprovodný program pro mlsné jazýčky. Přímo v hradní kuchyni budou Perchty von Bladen podávat dobovou krmi. „Dobová jídla budou připravovaná tradičně podle starých receptů. Návštěvníci tak budou mít možnost ochutnat, co se jedlo v dřívějších dobách,“ říká kastelán. Jídla známá i neznámá výletníci ochutnají v rámci romantického okruhu A přímo v hradní kuchyni. Většinu pokrmů budou hospodyňky vařit a péci přímo v historické hradní kuchyni.

Dvě výstavy

V září budou k vidění ještě dvě ze zajímavých výstav letošní hradní sezóny. V galerii v předhradí je instalovaná unikátní výstava ke 100. výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška a 10. výročí jeho úmrtí. Výstavu připravilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Leč v době kovidové ji mnoho lidí vidět nemohlo, proto jsme ji ve spolupráci s královéhradeckým muzeem instalovali na hradě Svojanov.

Zájemci se dozvědí nejen o životě arcibiskupa Otčenáška, ale i spoustu informací o mládí a studiích, rovněž o jeho tajném vysvěcení i následném věznění. Součástí expozice jsou také fotografie a dokumenty z archivů, které se vztahují k různým obdobím arcibiskupova života, tedy i z inscenovaného soudního procesu, kterým musel projít. Nechybí ani arcibiskupovy osobní věci. Vstupné na výstavu je dobrovolné.

V galerii se výletníci mohou také tváří v tvář podívat barokním sochách z mariánského sloupu v Poličce. Po jejich zrestaurování vytvořili odborníci věrné kopie, které je na původním místě na poličském náměstí nahradily. Originály světců jsou uložené v hradní galerii.

Na romantickém okruhu A se turisté mohou pokochat tím, co nosily dámy na konci 19. a začátku 20. století pod šaty. Kromě doplňků k tvarování postavy, šněrovaček a korzetů ušitých podle dobových střihů si výletníci prohlédnou také dva originální korzety z počátku 20. století v původních krabičkách.

Hrad Svojanov má v září brány dokořán od 9 do 17 hodin, a to každý den.

Květa Korbářová, Hrad Svojanov