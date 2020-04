Novinky v Magickém světě loutek

Návrat k normálnímu životu netrpělivě vyhlížíme i my v Muzeu loutkářských kultur. Zatím to vypadá s otevřením na datum 25. května, kdy by se podle nařízení vlády měla otevřít i většina muzeí, tak si držme palce!

Muzeum loutkářských kultur Chrudim | Foto: Archiv

Vzhledem k tomu, že mnohé z našich plánů na letní turistickou sezónu jsme z pochopitelných důvodů museli zrušit nebo podstatným způsobem změnit, rozhodli jsme se, že pro naše návštěvníky připravíme na léto alespoň částečnou obměnu naší stálé expozice Magický svět loutek. A co nového tedy u nás uvidíte? Především 2. patro věnované loutkářské moderně oživí loutky a scénografie Františka Vítka z jedné z nejdůležitějších inscenací moderního českého loutkového divadla, představení Enšpígl Divadla Drak. V části věnované zahraničním loutkám pak v interaktivní videoprezentaci návštěvníci budou moci vidět různé druhy loutek a loutkového divadla doslova z celého světa. Také pohádková studna v Mydlářovském domě konečně vydá svoje tajemství a promluví, čímž výčet novinek ale zdaleka nekončí. Těšte se na MLK v novém! Břetislav Oliva, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Autor: Redakce