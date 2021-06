Měsíc duben letošního roku přinesl Oblastní charitě Polička zásadní dobrou zprávu. Po 481 dnech byla ukončena náročná rekonstrukce Charitního domu IV. na nároží Riegrovy a Vrchlického ulice v Poličce. Následně byl objekt 4. května bez připomínek zkolaudován a všichni zúčastnění si tak mohli po zásluze oddechnout.

Jako každá stavba i tato měla své radosti a příjemné chvíle, ale také svá specifika a úskalí. Hlavní projektant stavby Ing. Petr Šafář to přiblížil slovy: „Stavba byla výjimečná stavem většiny nosných konstrukcí, které byly na hranici únosnosti a tím v kritickém havarijním stavu. Dále pak místem situované stavby bez možného prostoru pro vybudování odpovídajícího zařízení staveniště a kritickým dopravním místem vjezdu do městské části Poličky. To vyžadovalo maximální ohleduplnost a zajištění bezpečnosti chodcům po přilehlém pěším chodníku.“ Že se ale vše podařilo zkoordinovat a úspěšně zvládnout, na tom se shodly všechny zainteresované strany – projekční kancelář ŠAFÁŘ CZ s.r.o., stavební společnost PHP Stav s.r.o., která rekonstrukci realizovala, tak i vedení Oblastní charity Polička.

V pomyslném cíli akce ekonomka OCHP Petra Zahradníková vyjádřila spokojenost a poděkování všem naprosto výstižnými slovy: „Do stavebního deníku musím – a ráda – napsat velkou jedničku s hvězdičkou.“ Nově vyhlížející Charitní dům nyní čeká vybavování, předávání prostor jednotlivým službám, které ho budou užívat, a samozřejmě jejich stěhování. Zázemí v nových prostorách najde Charitní pečovatelská služba a Osobní asistence, Domácí hospic sv. Michaela a služba Denního stacionáře pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Přístup po celé budově je řešen bezbariérově. Dům poskytne také společenský prostor pro setkávání. Práce je tedy ve výhledu ještě spousta, ale těšíme se na ni. Víme, že má smysl a cíl. A to je nesmírně důležité. Budovu také jistě rádi představíme veřejnosti. Tuto krásnou možnost si však ponecháváme, právě vzhledem k náročnosti na rekonstrukci navazujících aktivit, až na rok 2022. To budou navíc i nebývale příhodné další okolnosti, neboť poličská Charita oslaví 30. výročí své působnosti a čeká nás rovněž připomenutí 100. výročí charitního díla v ČR vůbec.

Děkujeme také z celého srdce všem přispěvatelům, kteří se svým finančním darem v rámci veřejné sbírky Projekt Charitní dům na rekonstrukci podíleli. Ještě před zahájením stěhování jednotlivých služeb „do nového“ bude Charitní dům s požehnáním vypraven do další etapy svého života a pevně věříme, že to bude etapa dlouhá a plná užitečné práce, smysluplné služby a všestranné spokojenosti. Na závěr uveďme slova ředitele Oblastní charity Polička Mgr. Martina Dvořáka: „Přeji si, aby zde našli příjemné zázemí klienti poskytovaných služeb a zároveň zde bylo funkční zázemí pro pracovníky. A pokud nebude vše hned podle představ, tak se dá vše dodělat. Chtěl bych rovněž poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto projektu.“

Za kolektiv Oblastní charity Polička

Marcela Vraspírová