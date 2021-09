Vítězem se stal místní střelec Mirek Vašina, a to již potřetí. Druhý skončil Radek Chalupník z Bučiny (šestinásobný mistr republiky) a třetí Milan Poddaný z Chrasti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.