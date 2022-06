Malebné centrum

Vedle zámku, radnice, několika kostelů a dalších památek patří k místním zajímavostem také zájezdní hospoda Krčma, která by si bez větších úprav směle mohla zahrát v některém historickém filmu. Za vidění stojí také tajemná místa, opředená pověstmi: kostel sv. Anny, z jehož věžičky sestupuje duch, kámen na Zámeckém vrchu, na němž prý sedával čert anebo lanškrounský zámek, odkud by se prý dodnes dalo projít podzemní chodbou do Nového zámku u Rudoltic. Jenže chodba je tajná a nikdo o ní nic neví.