Na srdce jsou Poděbrady. Ale vypravit se tam můžete, i když jste zdraví

Čtenář reportér Čtenář

/FOTO/ Slavíme spolu. Tak nazvali organizátoři největší společenskou akci v lázeňském městě. Pomyslné srdce Poděbrad se rozbušilo roku 1472, letos je tomu tedy 550 let. Díky proslulým květinovým hodinám, kolonádě a léčebným pramenům jsou Poděbrady vyhledávaným cílem lázeňských hostů a turistů ze všech koutů republiky. Podívetejte se do naší fotogalerie, co město nabízí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lázeňské Poděbrady slaví v letošním roce 550 let povýšení na město. | Foto: Květa Horynová