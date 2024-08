Došlo například na skladby Pěkná, pěkná, pěkná, Právě teď, Na ptáky jsme krátký, Proklínám, Budu všechno, co si budeš přát či Žízeň velká jak Amerika. „Některé z vás musím pochválit, některé ne. Za to, jak dodržujete pitný režim. Zvlášť v létě je to důležité. Moje maminka říkala: Pij! Až budeš mít žízeň, bude to už pozdě,“ usmíval se dobře naladěný Janek Ledecký, který nevynechal ani některé skladby ze svých muzikálů.

„Po 21 letech měl derniéru Galileo. Sešli jsme se tam všichni, kdo v tomto muzikálu účinkovali. Jen jediný člověk tam chyběl – Petr Muk,“ posteskl si autor oceňovaného titulu, který v Poličce nabídl i ústřední skladbu hudební komedie Zapomeňte na Shakespeara. Ta nese název Nedotýkejte se andělů.

„Připadá mi to jako včera, když jsem přišel v Praze za Národní divadlo, kde jedna kapela hledala zpěváka. Je to už 42 let. Byla to skupina Žentour a tehdy jsem ten konkurz vyhrál,“ zavzpomínal na své hudební začátky známý kumštýř.

Na festivalu Polička *555 předvedl své umění také Radoslav Banga. Osobitý rapper, zpěvák, textař a hudebník, známější pod pseudonymem Gipsy, působí na tuzemské hudební scéně už tři desítky let. „Od svých 13 roků,“ podotkl frontman kapely Gipsy.cz, která si jako první česká skupina zahrála na největším festivale na světě - Glastonbury. V rodišti hudebního skladatele Bohuslava Martinů Radoslav Banga usoudil, že by publikum mohl vyzkoušet ze zpěvu i tance. „Slyšel jsem, že v Poličce jsou nadaní zpěváci a zpěvačky. Ale přiznám se, že jsem v šoku. Z publika jdou samé čisté tóny,“ vysekl obecenstvu poklonu. „To je neskutečné. To by i Rytmus čuměl,“ vtipkoval v narážce na slavného rappera.

42letý umělec, který se v roce 2015 zúčastnil populární televizní taneční soutěže StarDance, do Poličky přijel po návratu z dovolené na řecké Krétě. „Bylo to super. Sice strašné vedro, ale to mám rád,“ svěřil se publiku autor skladby Letím ke hvězdám, která zněla v prvním ročníku televizní soutěže Česko hledá SuperStar. Držitel Ceny Egona Erwina Kische z roku 2023, kterou získal na letohradském zámku za literaturu faktu, se snaží i v hudbě pracovat s motivací. Jako například v písni Nikdy to nevzdám. „Ta je o tom, že člověk by to nikdy neměl vzdát především sám se sebou,“ prozradil Radek Banga.

Na poličském festivalu sršel energií Janek Ledecký i „mimozemšťan“ Radek Banga | Video: Kateřina Krejčová

V Poličce nevynechal ani pecku Mimozemšťan. „Už od základní školy jsem si tak připadal,“ přiznal romský hudebník, jenž doslova sršel energií. A to tak, že v touze po užším kontaktu s publikem vylil na jevišti své pití. „Vylil jsem si červené pití na zelené kalhoty. To bude mít žena radost,“ konstatoval muzikant, podle něhož se člověk v životě neobejde bez lásky.

„Zkuste se přimazlit ke své osudové lásce, pokud ji máte vedle sebe,“ radil fanouškům. Později si přál, aby diváci rozsvítili své mobilní telefony a navodili tak romantickou atmosféru při další zamilované písni. „K lásce patří světýlka,“ usmíval se Radoslav Banga, který skladbu Navždy spolu věnoval své manželce. Závěr jeho povedeného vystoupení v Poličce pak patřil hitu Romano Hip Hop.

Tomáš Dvořák