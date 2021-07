Již druhým rokem dochází v Muzeu krajky Vamberk k velkým změnám. Obnovenou podobu získává postupně stálá expozice, ve které mohou návštěvníci od začátku letošních prázdnin zhlédnout i krajky dosud nikdy nevystavené. Připravené jsou však i nové krátkodobé výstavy.

Muzeum krajky představuje obnovenou stálou expozici. | Foto: Muzeum krajky Vamberk

„Již v loňském roku jsme se s kolegy pustili do obnovy stálé expozice, kterou jsme rozdělili do tříletého období,“ říká na úvod muzejní etnoložka Martina Rejzlová a vzápětí dodává: „V první etapě prací jsme využili nečekané jarní přestávky nastalé v minulém roce vlivem pandemie nemoci způsobené virem covid-19, během které jsme pracovali na obnově expozice současné moderní krajky v přízemí budovy muzea.“ Zde mohou návštěvníci nově zhlédnout i díla oceněna zlatou paličkou na Bienále české krajky ve Vamberku, ale i krajky od současných výtvarnic a krajkářek, jež se v posledních letech podařilo získat do sbírek muzea.