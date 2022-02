Jaké akce konkrétně proběhnou?

I/36 Pardubice Semtín, most ev. č. 36 – 008

I/35 Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

I/35 Linhartice, sanace skalního zářezu

I/43 Oprava propustku ev.č. 43-p-079 za Opatovem

I/43 Opatov obchvat OŽK

I/36 Pardubice, most 36-009

I/36 Pardubice, U Marka

I/35 Linhartice – Borušov, OŽK

I/35 Sanace sesuvu tunelu Hřebeč

I/35 Moravská Třebová, OŽK

I/35 Hřebeč – Moravská Třebová, OŽK

I/34 Polička – Svitavy, OŽK – SO 02

I/11 Žamberk, most ev.č. 11-065

I/17 Stradouň – Zámrsk, OŽK

I/11 Suchý Vrch – Červená Voda, OŽK

I/17 Chrudim – Heřmanův Městec, OŽK

I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽK

I/43 Březová – hr. JM kraje OŽK



Z mapy oprav 2022.Zdroj: ŘSD

O dopravních omezeních vyplývajících z oprav i o průběhu jednotlivých akcí vás budeme průběžně informovat.

Bližší informace o stavbách a opravách najdete také v mapové aplikaci Opravy – Mapová aplikace (rsd.cz)

Petra Drkulová