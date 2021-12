Mint Market se do Litomyšle vrátí už počtvrté. Přijďte v neděli 12. prosince od 10 do 18 hodin do budovy bývalého zámeckého pivovaru a projděte si prodejní přehlídku pečlivě vybraných českých a slovenských designérů. Módní doplňky, bio kosmetika, papírenské zboží, kabelky nebo kvalitní šperky - to vše najdete u více než čtyřiceti kreativců na Mint Marketu.