/FOTOGALERIE/ Svatý Mikuláš - biskup z Myry - je jedním z nejoblíbenějších světců. Má svátek právě dnes, tedy 6. prosince. Pocházel ze zbožné rodiny a od mládí byl mimořádně laskavý a štědrý. Pojďte se s námi podívat, jak vypadal letošní mikulášský průvod v Poličce.

Mikuláš 2020 v Poličce. | Foto: Aleš Doležal

Jak vlastně vznikla tradice, že Mikuláš dětem rozdává drobné dárky? Vznikla z legendy. Mikuláš prý po tři večery tajně vhazoval do okna zchudlého otce měšec s penězi, a tak zachránil jeho tři dcery, které by si jinak musely jít vydělat na věno do nevěstince.