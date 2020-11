Naty Benešová je maminka dvou malých kluků, které prodělala závažnou nemoc a přišla o část ruky. V dalším životě by jí pomohla bionická protéza, avšak pořizovací cena je velmi vysoká.

Zaměstnavatel vyhlásil pro Naty sbírku. | Foto: archiv Deníku

Poličské strojírny vyhlašují veřejnou sbírku pro svou kolegyni. Naty Benešová je jejich dlouholetá zaměstnankyně, maminka dvou malých kluků. Naty prodělala závažnou nemoc. A aby přežila, podstoupila na konci roku 2018 náročnou operaci ruky, o kterou zčásti přišla. K poměrně normálnímu životu by jí pomohla bionická protéza, avšak pořizovací cena je velmi vysoká. Zdravotní pojišťovna bohužel tuto protézu nehradí, a tak si musí nákladnou bionickou protézu uhradit sama. Pro Naty je to problém, protože na to nebyla připravená, což by nebyl nikdo z nás. Potřebuje protézu v hodnotě 1 800 000 Kč.