V rozsáhlém programu Českého rozhlasu Pardubice se nachází i pravidelný pořad Máme hosty. Na rozhlasových vlnách se ozývá hned po půl deváté ráno. Jde o živé vysílání a každý den zasedne před rozhlasový mikrofon pozvaný host. Prvního února 2024 si pozval oblíbený moderátor Jakub Malý spisovatele Pavla Kyseláka.

Malohanáčtina v rádiu | Foto: Pavel Kyselák

Hlavním tématem rozhovoru byla jeho poslední kniha Tetička z Jevíčka, kterou autor napsal ve své rodné malohanáčtině a světlo světa spatřila díky dotaci od Pardubického kraje.

Svůj rodný kraj představil coby nevelké území: „Kery se tahne vod Boskovic až k Městečko Trnávce a hoprostřed só dvě městečka: Jevičko a Velky Vopatovice. Kromě svéráznyho nářeči zde majó e dobró slivovico, kerá se páli v Borotině, v Biskopicích e jinde.“ Kniha obsahuje humorné příběhy rázovité tetičky Mařky. Literární předlohou je sice jistá osoba města královského, ale povětšinou jsou její rozverné příběhy smyšlené.

Ostatně hned v úvodu autor uvádí: Toto knižko věnojo své ctihodné jevičské tetičce Mařce, kerá je a zároveň néni. Své příběhy nazývá nářečním termínem plkačky. Jde o prosté povídačky, kecačky, žvanění… Samotná slova plky, plkačky pochází z nářečí ze střední a částečně východní Moravy, tedy i z Malé Hané, Prostějovska a Hodonínska.

Pavel Kyselák: Vivat masopust

Neopomněl také představit své velmi důležité dvorní spolupracovníky: „Jazykovou vizážistku“ PhDr. Milenu Šipkovou, CSc., z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR v Brně, která je nápomocna zejména v oživování jeho rodné malohanáčtiny.

Zcela nepostradatelný souznějící ilustrační doprovod celé knihy vytváří skvělá malířka Milena Kvasničková. V rámci krátkého rozhovoru „poslal“ Pavel Kyselák posluchačům této regionální stanice Českého rozhlasu Pardubice malou ochutnávku: Jak jela tetička z Jevička do Pardubic Z královskyho města Jevička verazela do Pardubic tetička. Nikdá tak daleko nebela, kázani doma slešet mosela. E posledni svaty pomazáni hodělel ji stréček Cyrda eště ráno za svitáni. Rychlik ze štatlo to valel jako drak, že pré je to zbruso betálné vlak. Mašinfira s knirkem Kohótek Mirek zašlajfoval Vindobóno jak papirek. Hneď ho nádraži v Pardubicich belo vám toze ledo na holecich. Tetička nakópila tře taške perniko a sobě si vebrala s konikem triko. Eště ji zbelo na pardubickó kminko, tož ať Vám slóži, moja matinko.

Jana Strachoňová