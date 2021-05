Naša dědina, kerá se hóředně menoje Nový Dvůr, je toze malučká. Jako maly děcka sme zde v šedesátéch letech minolyho stoleti napočitale přes stovko doši. Dež vezmo tehdéši vomladino zvlášť podlevá jednotlevéch ročniku, tak mně na každé rok stačijó prste na jedné roce. Suma sumárum, v té době to bel prozatim posledni hocelené větči hrozen mlaďošu, keré lital po dědině, ho potoka, vesedával na lavečce ho Šustru, vekecával na rórách před Vašičkovéma…



Tře z nás spojovala jedna zvláštnosť. Bele sme vob jeden boži rok májovy koťata. Zatimco já sem přešil na svět, dež sotva verazel májové pruvod, vo rok starši Helena se narodila hneď drohé májové deň a vo rok mladši Anně zapsale do matrike v řádko narozeni 3. květen. No ja, bohožel ož so na tym božim světě z celyho májovyho fameleantskyho tria zvostal jenom já. Vobě dvě kamarádke e vrstevnice ož vodpočivajó v pokojo na jaroměřeckym hřbitově. A k nim ešče přebel z myho ročniko Karel. Bele sme v tym roce jenom dva. Tož tak to je.



Pavel Kyselák, člen Obce spisovatelů ČR



Poznámka: Osada Nový Dvůr (lidově zvaná Fameleje) je součástí Jaroměřic u Jevíčka, historická země Morava.