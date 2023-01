Stříhali do hola, starého dědečka, nesměl se pohnouti na židli z železa… Znáte tento retro hit naší generace? S ohledem na věkem slábnoucí pamatovák jsem nějaká slova možná drobet pomotal. Bodejť by se mohl pohnouti, když měl (já) na sebe namířen zcela novej Canon (můj) a za zády maskovanou osobu (kadeřnici), něco jako střihoručku, rouškou proti rýmě těchto dnů chráněnou.

Paní kadeřnice Hana Bedzírová úřaduje se svými obživu zajišťujícími nástroji ve svém království v Pardubicích, zákazníky krášlí už třiadvacet let! Proč to vůbec píšu a zveřejňuji? Paní Hana je totiž nejen šikovná kadeřnice, ale taky nádherně fotí. Vážky, šídla, pavučiny, zvířátka, všechno možné. Má facebook „Amatérský fotograf - Hana Bedzírová“. Kdybych já uměl fotit alespoň z poloviny jako ona, budu se tím živit. A to tak, že dost dobře živit a nebudu se představovat amatér.

Chcete vidět, jak paní Hana stříhá a fotí? Pár obrázků přikládám… Mé amatérské a její profi určitě rozeznáte na první kouknutí.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň

