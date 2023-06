Jsem nesmírně rád, že se mi podařilo v posledních mých knihách uvést několik vzpomínek na dlouholetého pedagoga svitavské střední ekonomické školy Adolfa Kleina. V dnešní obchodní akademii vyučoval bezmála čtyřicet let a stal se tak neopomenutelným nestorem této střední školy.

Kouzlo pana Kleina | Foto: Věra Svobodová

Po přečtení mé poslední knihy Cafórek mi pan Adolf - Randolph Klein, jak se podepisuje, napsal: „V Cafórku jsem se setkal s epizodami, jež vás nějakým způsobem – tak či onak zasáhly - klasický život nahoru a dolů. Vaše Růžičky bohužel zažíváme a jsme raněni bezejmennými lidmi, ale také nás něco dokáže potěšit – viz fejeton Radosti potkávání. Před léty jsem v Nice u vchodu do obchodu dal přednost jedné krásné dámě. Obdařila mne úsměvem a slovy: „Quelle charmant…" Rozzářilo mi to celý den a jak vidno, vzpomínám na tento momentík ještě po létech.“

Zkrátka i ve svých 89 letech neztratil „náš pan profesor“ a zároveň koryfej poličské kultury smysl pro humor. K uvedeným postřehům jeho kolegyně Věrka Svobodová připsala: „Poslouchat Ádu /nebo číst jeho myšlenky/ je radost. Je to stále moudrý muž.“