„Demokracie je vláda lidu. My jsme lid, občané a vy jste naši voleni zástupci. A jak poznamenal pan Werich v rozhovoru s panem Škutinou: „Vy jste naši zaměstnanci. Když se nám nebude líbit, jak pracujete, vyměníme vás při příštích volbách.“

Základem demokracie není tajná volba, ale veřejná. V některých rozvinutých demokraciích dodnes hlasují zvednutím ruky. To, co předvádíte je okleštěná demokracie. Tím dáváte najevo voličům, občanům, že chodit k volbám je zbytečnost a to je pro demokracii velmi nebezpečné. Předvádíte totiž praktiky z dob socialismu. Trochu vám je popíšu slovy pana Wericha. Cituji: „Oni totiž vypouštějí bumerangy. Ten je nějakej divnej, já mu nějak nevěřím, nemá naši důvěru.“ A tím se z onoho člověka stává celkem snadný terč. Starosta Kolkop čelil tlaku od nástupu do funkce. Stejnému tlaku čelil Pepa Ošťádal na konci svého působení na postu starosty. Tenhle z toho trošku zblbnul, Pepovi to rozhodně nepomohlo v boji se zákeřnou nemocí.

Rozvoj města podle mě není pronášení proslovů nebo nakupování reklamních předmětů.

Pro upřesnění, já chci, abyste starostu odvolali, ale udělejte to demokraticky.“

Jiří Bárta, Moravská Třebová