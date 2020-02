Nenaplněné ambice některých členů způsobily, že se zastupitelé zvoleni za hnutí úplně odtrhli od absolutního vítěze voleb a současného starosty Tomáše Kolkopa. Pravdou je, že se starosta někdy chová jako slon v porcelánu. Rozkol je tak zásadní, že se na příštím zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v pondělí 17. 2., rozhodli starostu Kolkopa odvolat.

Jistě na to mají právo, ale já jako občan a volič mám právo zeptat se na to, proč. Je zde totiž několik podivností.

Přinejmenším zvláštní mi připadá, aby koaliční zastupitelé hledali hlasy pro odvolání v řadách opozice. Další podivnost je ta, že to jsou stejní zastupitelé, kteří ho v době, kdy zjistil, že na „takovou“ politiku nemá žaludek, a chtěl odstoupit, přesvědčovali, aby neodstupoval. Jsem kritik některých starostových kroků, ale i toho, jak se někdy chová. Pokud se dopustil něčeho závažného nebo nějak uškodil městu, ať to ti, kteří ho chtějí odvolat řeknou jasně. Protože zatím jsem slyšel jenom lži, polopravdy a pomluvy. Taktika celé blamáže mi totiž připomíná praktiky komunistů padesátých a osmdesátých let. Tady je na místě říci, že nejčestněji se chovají zastupitelé zvoleni za KSČM.

Můj pohled na celou situaci není ojedinělý. Řekl bych, že je to vox populi, a proto budu na již zmíněním zasedání zastupitelstva žádat zastupitele, aby nehlasovali tajně, ale veřejně. Je to tak zásadní krok pro další rozvoj města, že by občané – voliči měli vědět, kdo a jak se v této situaci zachoval.

Jiří Bárta