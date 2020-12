Letošní prosinec je jiný než ty předchozí, ale adventní pozdrav z jaroměřické knihovny nemůže chybět.

Knihovna Jaroměřice - betlémy. | Foto: Veronika Kraváčková

Jsem moc ráda, že vás můžu pozvat na výstavu, která je netradičně nainstalována pod širým nebem. Na každém z patnácti zastavení najdete betlém vyrobený z jiného materiálu, jinou technikou nebo od jiného autora. Seznam adres s plánkem a soutěží pro děti je k vyzvednutí v knihovně. Věřím, že vám tato výstava pomůže se dostat do té správné adventní nálady. Pro ty, co svoje novoroční předsevzetí nenechávají na poslední chvíli, přidávám ještě nabídku výuky angličtiny, která bude probíhat v knihovně od 1. února. Ještě jsou volná místa, neváhejte se přihlásit. Pro knížky můžete přijít v běžné půjčovní době (úterý od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:30, středa od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 a v pátek od 8:00 do 11:00 a 12:00 do 17:00), omezen je pouze počet osob v knihovně. V průběhu vánočních svátků bude knihovna zavřená, posledním půjčovním dnem bude úterý 22. 12., v roce 2021 bude knihovna otevřená od úterý 5. ledna.