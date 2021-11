Ve svitavském muzeu si budete moci vyzkoušet kovářské řemeslo. Za příspěvek děkujeme Jitce Olšánové.

Ve Svitavách připravují kovářský workshop. | Foto: archiv MMG Svitavy

V Městském muzeu a galerii ve Svitavách si v sobotu 13. listopadu můžete vyzkoušet kovářské řemeslo. Od 8 hodin se tam koná kovářský workshop pro zájemce od 15 let, mladší děti od 8 let se mohou přihlásit pouze společně se starší osobou v rámci společného rodinného tvoření. Naučíte se pracovat s kovářským nářadím a vyrobíte si zajímavé výrobky, které si odnesete domů. Cena workshopu je 600 korun (500 Kč pro děti do 15 let). Zájemci se mohou hlásit v Městském muzeu a galerii ve Svitavách na telefonu 461 532 704 nebo na e-mail lektor@muzeum.svitavy.cz.