Kasičky Tříkrálové sbírky najdete v kostelech, na městských i obecních úřadech a ve vybraných obchodech po celém regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.

Tři králové letos jinak. | Foto: Charita ČR

Aktuálně přijatá opatření nedovolují uskutečnit koledu v její tradiční podobě a vyjít do ulic, proto připravili Tři králové od 2. do 24. ledna 2021 koledu virtuální. Kasičky ale najdete také v kostelech, na městských i obecních úřadech a ve vybraných obchodech po celém regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí.

Vychutnejte si koledu s našimi koledníky bez ohledu na její formu. Neváhejte přispět i drobnou částkou. U příspěvků do pokladničky i při online koledě totiž platí, že každá koruna pomáhá.