Byla jednou jedna zeměkoule a žilo na ní hodně lidí. Lidé, co žili v Číně, začali být nemocní a byla to nějaká nová nemoc, která tady zatím nikdy nebyla, a tak se rychle šířila, až se dostala i k nám.

Na začátku března jsme byli ve škole a najednou jsme se od paní ředitelky dozvěděli, že další den už nemáme do školy chodit, že se zavírají všechny školy. Doma nám rodiče řekli, že nemůžeme chodit ani ven, abychom tu nemoc nechytili. Měla jsem nejdřív velký strach, ale mamka mě obejmula a řekla mi, ať se nebojím, že to bude dobrý. Teď už se tak nebojím, ale nedívám se na zprávy, to vždycky jdu do našeho pokojíčku, abych to neslyšela. Jen někdy slyším mamku, jak nadává na Babiše.

Tak jsme teď všichni doma. Nemůžeme chodit do školy, ani do restaurace, ani do kina, nikam. Říká se tomu karanténa. Můžeme jen na procházku nebo mamka na nákup. A na obličeji musíme mít roušku z látky, ale já ji nerada nosím, protože se mi vždycky zamlží brejle.

A jak to u nás doma vypadá? Jsme doma i s rodiči. Mamka a taťka pracují doma. Říká se tomu home office. My děti můžeme vidět, co naši dělají za práci. Mamce i trochu pomáháme připravovat knížky do knihovny. Táta nám ukázal model jističe, co kreslí na počítači, a taky si povídá s kolegy přes mikrofon. Jinak si hrajeme, jsme na mobilu nebo se koukáme na filmy. Ale pak vždycky přijde mamka a řekne: Jdeme dělat úkoly! Jdeme se učit! My se kysele zatváříme a jdeme na to. Úkoly nám posílají paní učitelky. Mamka se s námi učí a někdy se stane, že u toho usne, protože je z toho všeho unavená.

Jinak je to doma v pohodě. Máme doma legraci a jsme rádi spolu. Nosíme roušky jako lupiči. Voláme si s kamarádkami. Volala jsem i kamarádce, která bydlí ve Španělsku, kde má tu nemoc prý hodně lidí. Kamarádka i její rodiče jsou OK, tak jsem ráda.

Těším se, až ta nemoc odejde a karanténa skončí. Chtěla bych zas chodit ven za kamarády a do kina a do školy, což je možná trochu divný. Myslím, že až zas budu chodit do školy, tak mi nějakou chvíli ani nebudou vadit domácí úkoly.

Anna Honzátková, 3.A

Jak vypadala celostátní karanténa u nás v domácnosti? Dobře i špatně. Nejdříve jsme šili roušky, potom jsme koukli na školu a pak jsme šli chvíli ven, kde jsme byli opravdu šťastní. Dokázali jsme si taky sednout na gauč a koukat na pohádku. Ale pak jsme se taky koukali na videa, kde se jen jako lidi zbláznili z karantény a od té doby jsem si byla jistá, že se zblázním taky. Párkrát se to málem potvrdilo: třeba když jsme večer dělaly úkoly, tak moje sestra viděla, jak jí písmenka tančí, a já se cítila jako kohout. Po odpočinku jsme byly zase v pořádku a mohly opět pracovat.

Pan starosta Fiala hlásil karanténní opatření v rozhlase, občas pustil i písničky pro zvednutí nálady a i když byla zima, otvírali jsme okno, abychom je slyšeli. Jinak jsme hráli hry, koukali na pohádky, maminka nám vařila samé dobroty a naučila je i Lauru. Taky jsme jezdili na výlety do přírody a já si uvědomila, že karanténa není zas tak špatná, protože mohu být s rodinou a užívat si to.

Chtěla bych poděkovat našemu panu starostovi za zvednutí nálady písničkou Není nutno a Dělání, dělání. A pak bych ještě chtěla poděkovat 2. roji Světlušek za to, že mi v šifře napsaly, abych se koronaviru nebála. Všem vám děkuji a přeji krásný zbytek karantény.

Agáta Šustková