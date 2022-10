KDY: 28. září

KDE: Hlinsko

Ve středu 28. září se v Hlinsku na Betlémě uskuteční Svatováclavský jarmark. Připraven je bohatý doprovodný program – loutkové pohádky, středověký kolotoč, vystoupení tanečnice s hady, mažoretky, flašinetář, kejklíř a o hudbu se postará středověká kapela Bohemian Bards. Jarmark se koná od 9 do 17 hodin. Je přihlášeno více jak 90 prodejců s nejrůznějším zbožím.



Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách

KDY: od 27. září

KDE: Pardubice

Na zámku v Pardubicích je od úterý 27. září přístupný nový prohlídkový okruh nazvaný Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Strhujícím a neotřelým způsobem oživí příběh pardubického šlechtického sídla, jehož hlavní dějství rámují léta 1491 a 1560, kdy ve městě působili páni z Pernštejna. V pěti tematických částech av autentických kulisách dochované architektury provede návštěvníky historicky nejhodnotnějšími částmi národní kulturní památky Zámek Pardubice, a to i místy, která byla doposud nepřístupná. Nový okruh Východočeské muzeum otevírá v úterý 27. září. Návštěvníci uvidí například podlahovou historickou mapu se skleněnými stélami na místech významných sídel Pernštejnů, uvidí také rodovou galerii, model města a přilehlého okolí oživený videomappingem. Součástí okruhu jsou i mohutné valy a hradby, které v sobě uzavíraly i mimořádně rozsáhlé zbrojní sklady.Celý zámecký okruh si návštěvníci mohou projít samostatně nebo jako komentovanou prohlídku s průvodcem. Otevřeno je každý den kromě pondělí, od 10 do 18 hodin. Komentované prohlídky se konají každou celou hodinu, poslední pak v 17 hodin. Vstupné je 220 korun, snížené 110 korun.

Od fiduly po zlaté housle

KDY: do 30. října

KDE: Pardubice

Ve výstavním prostoru Mázhaus v Pardubicích můžete navštívit výstavu Od fiduly po zlaté housle. Seznámíte se s houslařským řemeslem, uvidíte ukázky historických i moderních hudebních nástrojů z ateliéru profesionálního pardubického houslaře Jana Františka Veselého. Můžete se těšit nejen na sbírku neobvyklých hudebních nástrojů, ale také na improvizovanou houslařskou dílnu s ukázkami různých druhů voňavých pryskyřic, které se po rozpuštění v lihu či oleji nanáší na těla hudebních nástrojů. Jasnou dominantou výstavy jsou nádherné, zlatem pokládané housle. Vstup je zdarma. Výstava trvá do 30. října.

Jezdecké hry

KDY: 28. září

KDE: Kozojedy

Podzimní jezdecké hry se uskuteční ve středu 28. září v Kozojedech u Chrudimi. V 10 hodin začne volná drezúra pro děti , hodnotit se bude sed, krok, klus, zastavení, stání, kruhy, vedení koně. Následuje volná drezúra pro dospělé, hodnotit se bude sed, krok, klus, cval, zastavení, stání, kruhy, přiježděnost, vedení koně. Požadovánje kostým nebo korektní jezdecká ústroj. Následuje parkur a také Kozojedská čverylka aneb Pohádka o princi na bílém koni.Během dne budou probíhat projížďky v kočáře za úplatu. Do všech soutěží je startovné 250 Kč. Celý den bude zajištěno občerstvení – domácí a zvěřinové speciality, koláče. Těší se členové JS Kozojedy a Spolku chovatelů koní Chrudimska.

Korzety na Svojanově

KDY: do 30. září

KDE: Svojanov

Víte, co nosily dámy pod šaty na přelomu 19. a 20. století a čím si vylepšovaly postavy? Ještě do 30. září máte příležitost zjistit, jaké kousky nesměly chybět v šatnících sličných dam. Výstava korzetů a šněrovaček je k vidění na hradě Svojanov u Poličky, výstava je součástí prohlídkového okruhu A. Do 30. října pokračuje v galerii hradu výstava Století Karla Otčenáška, která vznikla ke 101. výročí narození významného arcibiskupa. Hrad Svojanov má v září otevřeno denně od 9 do 17 hodin, a to i ve svátek 28. září.

Tip na výlet: Svatováclavský festival

KDY: 28. září

KDE: Králičák (Staré Město)

Ve středu 28. září se v horském areálu Kraličák (jen kousek za hranicemi Pardubického kraje) uskuteční první ročník Svatováclavského festivalu piva, hudby a tance. Program, který slibuje zábavu pro malé i velké, započne ve 14 hodin přímo v areálu ve Stříbrnicích u Starého Města. Návštěvníci se mohou těšit na soutěže pro děti i dospělé, to nejlepší z řemeslných pivovarů, grilování, odpoledne s rádiem Haná a podvečerní koncert pod stanem. Vstupné je zdarma.