28. 2. Pondělí 8:00–13:00

Tajemná Amazonie

Nevšední cesta do hlubin deštného pralesa! V muzeu se děti ponoří do tajů života jihoamerických indiánů. Naučí se lovit foukačkou i oštěpem, sestaví si vlastní hůl na přivolání deště a poznají tropickou faunu s flórou. Určeno zájemcům do 18 let, kapacita 15 dětí. Cena 100 Kč za osobu, v ceně výrobní materiál, pracovní a ochranné pomůcky, lektor. Kontakt: Jakub Vrána, 739 697 659, kuba.vrana@email.cz

1. 3. Úterý 8:00–13:00

Sklářský workshop

Děti se naučí řezat sklo, brousit a spojovat díly cínovou pájkou. Vyrábět budou obrázkové vitráže k zavěšení do oken nebo dekorativní svícny. Určeno zájemcům do 18 let, kapacita 10 dětí. Cena 400 Kč za osobu, v ceně výrobní materiál, pracovní a ochranné pomůcky, lektor.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

O jarních prázdninách pro okresy Pardubice, Chrudim, Svitavy, to je od 28. 2. až 6. 3. 2022, zve Národní hřebčín Kladruby nad Labem všechny velké i malé návštěvníky do národního hřebčína za starokladrubskými koňmi. V Kladrubech vás čekají komentované prohlídky hlavních stájí, císařského zámku a expozice historických kočárů, saní a postrojů. Ve Slatiňanech se můžete vydat na prohlídku hřebčína, která vás zavede jak do stájí s vraníky, tak i do kočárovny a knížecí sedlovny Auerspergů. V Kladrubech nad Labem je možné prohlídkové okruhy navštívit mezi 10. a 15. hodinou, a to jak ve všední dny, tak i o víkendu. Ve Slatiňanech je možná prohlídka hřebčína ve všední dny v 10.30 a v 13.30 hodin a o víkendu v 11, 13 a 15 hodin. Vstupné na prohlídky je dle běžného ceníku.

Regionální muzeum v Chrudimi

Regionální muzeum v Chrudimi si pro návštěvníky připravilo na jarní prázdniny samoobslužnou tvořivou dílničku s názvem Masopustní týden v muzeu. V dílničce si od 26. 2. do 6. 3. 2022 (mimo pondělí 28. února) můžete vyrobit tradiční masopustní masky, čepice a drobné masopustní dekorace. Tvorbu ve výtvarné dílničce můžete spojit s návštěvou výstavy Na kolech radosti, která vás zavede do světa historických kočárků, panenek a jiných hraček. I na pány pamatujeme, a to v druhé části výstavy, kde se seznámí se sbírkou dobových fotoaparátů, kamer a gramofonů.

Rozloučení s masopustem v Hlinsku

Hlinsko pořádá v úterý 1. března Rozloučení s masopustem přímo v centru města. Program odpolední masopustní obchůzky započne ve 14 hodin před radnicí na Poděbradově náměstí. O zábavu a pozdvižení se již tradičně postará maškara z hlinecké místní části Blatno a kapela Hlinečanka. Ve 14 hodin starosta města povolí maškarám jejich rej a předá jim vládu nad městem. Zástup masek se odsud přesune na Betlém, kde proběhne obchůzka mezi jednotlivými chalupami. Závěr obchůzky bude patřit tradičnímu obyčeji porážení kobyly, které je plánováno na 15.30 hodin. V místě obchůzky bude připraven stánek s medovinu a jinými dobrotami neodmyslitelně spjatými s masopustním hodováním. Občerstvení bude zajištěno v restauraci U Huberta v areálu Betléma.