„S účastí nám, bohužel, výrazně zahýbala vlna veder, na poslední chvíli se nám po předpovědi počasí řada lidí začala omlouvat, takže se na svých strojích nakonec zapojila jen asi devadeástka cyklistů, což nás velmi mrzelo. Na počasí máme prostě letos smůlu – v dubnu jsme jezdili, když bylo 2,5 °C a teď se do nás zase opře taková výheň,“ posteskl si Antonín Dostál z pořádajícího sportovního oddílu.

Program dne zahájily dětské závody, v jejichž rámci malé adepty čekaly drobné terénní nástrahy uzpůsobené jejich výkonnosti jako vlnky, muldy a v případě starších také přeskok. Ve 14 hodin pak šlápli do pedálů dospělí, kteří si mohli zvolit mezi tratí na 24, 37 a 64 kilometrů.

„Podmínky byly skutečně extrémní, proto je třeba se radovat i z maličkostí. Naštěstí jen v jednom případě se stalo, že měl závodník potíže s vedrem, dokázal však dojet na občerstvovací stanici, a když tam přes hodinu ve stínu pobyl, tak dokonce následně dokončil závod,“ uvedl Antonín Dostál.

Bezpečnost na trati byla jištěna zdravotnickou službou a k dispozici také byl sběrný vůz, kdyby někdo potřeboval vyzvednout. „Zpětnou vazbu máme velice pozitivní, hodně nám bikeři říkali, že tak pěkné okolí jako máme my tady na Malé Hané, to se jen tak nevidí. Velice se líbilo také zařazení brodu do trati, někteří jezdci tak dorazili do cíle pěkně kropenatí od bláta, což k terénním závodům zkrátka patří. Ti nejlepší na maratonské trase dorazili do cíle po třech hodinách za velkého potlesku přihlížejících a mohli se těšit na poháry a věcné ceny,“ uvedl Antonín Dostál.

Michaela Kratochvílová