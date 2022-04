Po zimě s jejími neduhy se těšíme na jaro, na slunce, až se vše zazelená a vykvete, až se naplno rozezpívají ptáci. A co vy, také se těšíte nejen na jaro a přemýšlíte, kam se jít správně naladit? V poličském muzeu se pro vás chystá odpoledne plné tvoření a zábavy. Vyrábět se budou tradiční dekorace – jarní vrkoče, k vidění bude jarní výstava o Velikonocích v útulném prostředí třídy Bohuslava Martinů s názvem Svátky jara a ti nejmenší se mohou těšit na Pohádku z rozkvetlé louky!

„Zveme každého z vás, kdo si chce svůj domov rozjasnit barevnou dekorací. U nás budete moci popustit uzdu své kreativitě i fantazii, a také se pobavit u pohádky. Tvořivé odpoledne zahájíme výrobou JARNÍHO VRKOČE. Přijďte a naaranžujete si zápich zelených větviček a proutků do hrníčku nebo květináče a ozdobíte jej stuhami, bílými vejdunky, barevnými skořápkami, květinami, motýli nebo ptáčky z různých materiálů. A pozor! Na výrobu vrkoče si nezapomeňte přinést svůj oblíbený hrneček,“ uvádí kurátorka akce Simona Valachová.

VIDEO, FOTO: Skvělí koně, čistá radost. Jaro přišlo i na pastviny

Odpoledne následně zpestří pohádka pro děti. Tak schválně jestli květinky a vůně proutků přilákají i hmyzí kamarády z Pohádky z rozkvetlé louky v podání Divadla Jójo. Bzumy bzumy, kousy kousy, vrzy vrzy, sosy srk, zmizí rychle hmyzím letem dřív, než bys jen okem mrk! Kdo, kam a proč? Šnek Škytálek a hmyzí kamarádi frrrčí pod Medovou stráň na Velký jarní závod.

Součástí vstupenky bude také vstup na jarní výstavu o Velikonocích.

„Velikonoce slaví lidé od nepaměti a stále je také proměňují. V dobách hojnosti a moderního života, v dobách dobrých i zlých zůstávají hlavními symboly vejce, kraslice, pomlázka, mláďata, tradiční jídla, ale i veselé barvy a lidská pospolitost. Výstava vás seznámí s některými tradicemi velikonočního týdne, který trvá od květné neděle do červeného pondělí. U jednotlivých dnů se seznámíte s jejich zvyky a historií a s lidovým pokrmem. Těšit se můžete na dobrodružné, pohybové i výtvarné aktivity s nimi spojené,“ doplňuje etnografka muzea Stanislava Cafourková.

Akce se koná v sobotu 2. dubna 2022. Dílna bude otevřená od 13.00 do 15.00 hodin. Představení divadélka začíná v 15.00 hodin. Cena je 100 Kč na osobu a děti do 3 let mají program zdarma. Součástí této ceny je materiál na výtvarnou dílnu, divadelní představení a vstup na výstavu Svátky jara.

Alena Zavoralová