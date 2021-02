Tipy jak se zabavit v karanténě Městského muzea a galerie v Poličce nejsou jen pro děti, ale i pro hravé dospělé. Můžete se seznámit třeba se starými českými slovy.

Tipy jak přežít lockdown a nezbláznit se přináší poličské muzeum. | Foto: Městské muzeum a galerie Polička

Historie je plná různých slov, která se nám mohou zdát až nesmyslná, například víte, co znamená věta: „Hlásní pozední říkal, že Jan Žižka má barbar až na jahódce?“ Zajímá vás, co nás vedlo k tomu přestat tyto výrazy používat?

Pojďme se společně naučit několik středověkých slov, která možná používali i husitští bojovníci. Zjistíte, jak složitou cestu čeština musela ujít, než se ustálila do podoby, jakou známe dnes. A že to byla cesta!