Ilustrátorka Barbora Brůnová Botková žije v Litomyšli, nyní je na mateřské dovolené a nedávno jí vyšla kniha, která pobaví nejen maminky.

Já to měl první! od ilustrátorky Barbory Brůnové je komiksový návod k přežití rodičovské dovolené. | Foto: Pointa

V online nakladatelské službě Pointa vyšla nová kniha Já to měl první! od ilustrátorky Barbory Brůnové. Je to komiksový návod k přežití rodičovské dovolené, ve kterém se aspoň trochu najde každý rodič. Kdo někdy svoje potomky tajně nesrovnával se spolužáky, nezkoušel marně oblékat dítě, které se mezitím změnilo v chobotnici, nebo se nepropadl do černé díry maminkovských internetových fór?