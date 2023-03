„Slibuji věrnost České republice." Touto větou začíná slib, který ve čtvrtek 9. března složí nový český prezident Petr Pavel. Hlavní bod inaugurace se odehraje ve Vladislavském sále Pražského hradu. Za fotografie výjimečných a krásných prostor, pevně svázaných s českou historií, děkujeme panu Jaroslavu Černému z Pardubic.

Vladislavský sál. | Foto: se svolením Jaroslava Černého

Vladislavský sál je určitě jedna z nejznámějších památek Pražského hradu. Majestátní sál je 13 metrů vysoký, 16 metrů široký a 62 metrů dlouhý. Monumentální prostor sloužil při korunovacích českých králů a inaguracích československých i českých prezidentů. Nejinak tomu bude i letos. Vladislavský sál bude tradičně vyzdoben, zaplněn poslanci a do funkce bude uveden náš pan prezident.

Vladislavský sál sloužil od 16. století především královské reprezentaci. Odehrávaly se zde korunovační slavnosti a hostiny, rytířské turnaje, trhy s uměleckým a luxusním zbožím. Tato reprezentační funkce je částečně zachována dodnes: ve Vladislavském sále se konaly volby prezidenta republiky a stále zde probíhají slavnostní shromáždění spojená s významnými dny České republiky. S Vladislavským sálem sousedí Sněmovna, která zařízením svého interiéru přibližuje způsob jednání sněmu po roce 1627, a kostel Všech svatých. Z jihozápadního rohu Vladislavského sálu vede portál do Ludvíkova křídla s místnostmi České kanceláře. V její druhé místnosti bylo v roce 1618 zahájeno České stavovské povstání, když byli z okna do hradního příkopu vyhozeni dva místodržící s písařem. České stavovské povstání bylo prvním konfliktem třicetileté války (1618 - 1648). Z vyhlídkové pavlače při jižní stěně Vladislavského sálu se otvírá krásný výhled do zahrady Na Valech a na Prahu. Z Vladislavského sálu se dnes vychází po Jezdeckých schodech, vystavěných původně pro příjezd rytířů na koních přímo do sálu k turnajům. Schodiště je zaklenuto složitou pozdně gotickou krouženou klenbou. Zdroj: hrad.cz